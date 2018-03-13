أستاذ قانون دولي: هذه صلاحيات ترامب لإقالة كبار المسؤولين

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تزال في جعبته الكثير من القرارات الطائشة الجامحة الجانحة التي لم يتخذها بعد".

© REUTERS/ POOL ترامب يقول إنه اختلف مع تيلرسون على أشياء عديدة منها اتفاق إيران النووي

وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، 13 مارس/ آذار، أن "ترامب أخطر رئيس في الإدارة الأمريكية منذ عام 1776 ومن المتوقع أن يتخذ أخطر قرارات تودي بالسلم والأمن الدوليبن في ملفات وقضايا ونزاعات دولية على مختلف الأصعدة".

وعقب سلامة على قرار إقالة وزير الخارجية الأمريكية من جانب الرئيس الأمريكي قائلاً: "وفقا للممارسات الأمريكية الحديثة وأحكام المحاكم الأمريكية الحديثة وبالرغم من مشاركة الكونغرس وفقا للدستور الأمريكي في تعيين كبار الموظفين التنفيذيين في الإدارة الأمريكية، وقد حاول الكونغرس عزل الرئيس الأمريكي عام 1867 عندما أصدر الرئيس وقتها قرارا تنفيذيا "انفراديا" بعزل وزير الحرب الأمريكي آنذاك ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل".

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن القضاء الأمريكي حسم سلطة الرئيس الأمريكي في شأن قراراته الانفرادية بعزل الموظفين التنفيذيين في الإدارة الأمريكية من المراتب الأولى والثانية والثالثة، وأقرت المحاكم الأمريكية المختلفة في هذا الشأن أن "من شأن الحد من سلطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عزل الموظفين التنفيذيين الذين يؤثرون تأثيرا مباشرا في اضطلاع الرئيس بمهامه الدستورية، والحد من سلطات الرئيس والتأثير في عناية الرئيس بتنفيذ القوانين بإخلاص، قررت المحاكم الأمريكية أنه يجب موافقة الكونغرس الأمريكي على قرار الرئيس الأمريكي بعزل رؤساء وموظفي هيئات ولجان تنفيذية محددة مثل لجنة الرئيس للحقوق المدنية، وهيئة الحماية البيئية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مدونته في موقع "تويتر" عن إقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، مشيرا إلى أنه سيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو.