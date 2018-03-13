مفاجأة..."أنصار الله" تنشئ قاعدة عسكرية متكاملة في موقع استراتيجي

حذر وكيل أول محافظة إب، محمد الدعام، من أن جماعة "أنصار الله" تسعى إلى تحويل محافظة إب إلى ثكنة عسكرية بتطويقها المرتفعات الجبلية في المدينة واستحداثها مواقع عسكرية عليها.

© AP Photo/ Hani Mohammed مفاوضات سرية بين السعودية و"أنصار الله" وتوجه الناطق باسم الجماعة إلى الرياض

وقال الدعام، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "المليشيات قامت باستحداث موقعا عسكريا جديدا في أعلى قمة جبل "التعكر" الاستراتيجي في مديرية جبلة جنوب محافظة إب، والذي لم يستخدم عسكريا من قبل".

وبحسب الوكالة، يبلغ ارتفاع جبل التعكر 3 آلاف متر فوق سطح البحر، ويعد من أشهر الحصون والقلاع التاريخية في المحافظة، ويطل على مديريات العدين من جنوب شرق ومن أعلى الجبل يمكن مشاهدة مدينة تعز وقاع الحوبان ومديرية ذي السفال ومناطق الجعاشن.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر أمنية وأخرى محلية تأكيدها أن جماعة "أنصار الله" تعمل منذ أشهر على تجهيز وإعداد قاعدة عسكرية متكاملة في جبل التعكر الذي يتبع إداريا مديرية جبلة بمحافظة إب وهو سلسلة هضاب ومواقع شديد التحصين عسكريا من حيث الارتفاع والمساحة والخنادق الطبيعية الهندسية ووعورة التظاريس وميادين التدريب.

وذكر الموقع أن ارتفاع مواقع جبل التعكر الذي تقترب من 3000 متر فوق سطح البحر، يُشكل عقدة استراتيجية يمكن أن يتحكم عسكريا بمدينتي إب وتعز والمناطق الواسعة بينهما وسط مخاوف من استخدامه في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مدن الساحل الغربي وقاعدة العند بلحج وغيرها.

وطبقا لمصادر "المشهد اليمني" فقد أثار تحول التعكر إلى قاعدة عسكرية لجماعة "أنصار الله" مخاوف واستنكار أهالي عزلتي الربادي والمكتب في مديرية جبلة والنقيليين بمديرية السياني وهم السكان المحيطون بالتعكر لما قد يترتب عليه من قصف مقاتلات التحالف العربي وإشعال الحرب في مناطقهم.