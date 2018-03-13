مفاجأة..."أنصار الله" تنشئ قاعدة عسكرية متكاملة في موقع استراتيجي

وبحسب الوكالة، يبلغ ارتفاع جبل التعكر 3 آلاف متر فوق سطح البحر، ويعد من أشهر الحصون والقلاع التاريخية في المحافظة، ويطل على مديريات العدين من جنوب شرق ومن أعلى الجبل يمكن مشاهدة مدينة تعز وقاع الحوبان ومديرية ذي السفال ومناطق الجعاشن.
وفي السياق ذاته، نقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر أمنية وأخرى محلية تأكيدها أن جماعة "أنصار الله" تعمل منذ أشهر على تجهيز وإعداد قاعدة عسكرية متكاملة في جبل التعكر الذي يتبع إداريا مديرية جبلة بمحافظة إب وهو سلسلة هضاب ومواقع شديد التحصين عسكريا من حيث الارتفاع والمساحة والخنادق الطبيعية الهندسية ووعورة التظاريس وميادين التدريب.
وطبقا لمصادر "المشهد اليمني" فقد أثار تحول التعكر إلى قاعدة عسكرية لجماعة "أنصار الله" مخاوف واستنكار أهالي عزلتي الربادي والمكتب في مديرية جبلة والنقيليين بمديرية السياني وهم السكان المحيطون بالتعكر لما قد يترتب عليه من قصف مقاتلات التحالف العربي وإشعال الحرب في مناطقهم.
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