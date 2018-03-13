"أنصار الله": تدمير مدرعة للتحالف ومصرع طاقمها

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الجيش واللجان الشعبية، أطلقوا صاروخا أصاب آلية عسكرية تابعة للتحالف، وأدى إلى احتراقها بالكامل ومصرع طاقمها جنوب الساحل الغربي، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

© AP Photo/ Hani Mohammed مفاجأة..."أنصار الله" تنشئ قاعدة عسكرية متكاملة في موقع استراتيجي

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، 13 مارس/ آذار، أن القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني في صنعاء، استهدفت تجمعات لجنود التحالف وآلياتهم بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية في معسكر خالد والتبة الحمراء وجنوب جسر الهاملي بمديرية موزع بتعز، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتابع المصدر "قام الجيش واللجان الشعبية أيضا باستهداف تجمعات للتحالف شمال صحراء ميدي في محافظة حجة غربي اليمن، وسقط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، كما تم استهداف بعض مواقع الجنود السعوديين في طلعة رجلا وموقع الشرفة في منطقة نجران الحدودية مع اليمن".