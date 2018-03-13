وفاة 420 شخصا و70 ألف حادث مرور في الكويت خلال عام 2017

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة في الكويت، اللواء فهد الشويع، أن عام 2017 شهد وقوع قرابة 70 ألف حادث مرور، ووفاة قرابة 420 شخصا بسبب الحوادث المرورية.

© AP Photo/ وفاة وإصابة 30 معتمرا في حادث مروري بالسعودية

وأضاف أن "تحرير مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان مستمر منذ عام 1993، بينما مخالفة الهاتف المحمول مستمر منذ عام 2008، مشيرا إلى أن "الكاميرات تقوم أيضا برصد مخالفي حزام الأمان".

ولفت الشويع في كلمة ألقاها في حفل افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد، الذي يقام من 11 إلى 15 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار "حياتهم أمانة"، إلى أن "عدد الوفيات خلال هذا العام بلغ 86 حالة"، وشدد على "ضرورة اتباع قواعد القيادة من أجل الحد من الوفيات والحوادث المرورية"، وفقا لصحيفة " الوطن " الكويتية.

ورجح فهد الشويع أن مشروع استخراج رخص القيادة إلكترونيا، سيرى النور ويطبق رسميا خلال شهر ونصف، وذلك بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية.

وذكر أن إدارة المرور أوقفت السماح للمقيمين، بتسجيل السيارات بأسمائهم وفقا للمادة 20 أو الأحداث، أما البقية فيمكنهم ذلك.

بينما قال رئيس القطاع التخصصي لشؤون المرور، العميد سالم محمد العجمي لصحيفة "الوطن"، إن "وزارة الداخلية الكويتية تتعاون مع جميع قطاعاتها للوصول إلى قرارات صائبة تخدم الوطن والمواطنين، ومنها صدور قرار للمواطن البالغ من العمر 18 عاما، عدم صدور رخصة قيادة له، إلا بعد تقديم موقفه من الخدمة الوطنية "الجيش".

ودعا العجمي كافة شرائح المجتمع إلى التعاون لنشر التوعية المرورية التي تصب في سلامة مرتادي الطرق وتقليص عدد الحوادث والوفيات والإصابات والخسائر الناجمة عنها.