استئناف العمليات في ميناء الزاوية النفطي الليبي بعد انتهاء الإضراب

قال مصدران إن ميناء الزاوية النفطي في ليبيا استأنف عملياته المعتادة، اليوم الثلاثاء، بعدما أنهى عمال إضرابا استمر يوما واحدا منعوا خلاله السفن من الرسو.

ويصدر ميناء الزاوية النفط الخام من حقل الشرارة العملاق الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا، وهو أكثر من ربع إجمالي إنتاج البلاد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال مهندس في حقل الشرارة إن إنتاج الحقل لم يتأثر بالإضراب في ميناء الزاوية. وتدير المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة حقل الشرارة في شراكة مع ريبسول وتوتال وأو.إم.في وشتات أويل.

وقال مصدر محلي بقطاع النفط طلب عدم نشر اسمه "جرى التوصل إلى اتفاق بين المضربين والشركة واستؤنفت التحميلات".

© Sputnik. Andrey Stenin إضراب يعطل التحميل في ميناء الزاوية النفطي في ليبيا

وقال مصدر ملاحي محلي إن الناقلة سيجريس، التي كان من المقرر تحمليها صباح اليوم الثلاثاء، سترسو في ميناء الزاوية قريبا. والناقلة استأجرتها "روس نفط" الروسية بحسب بيانات "رويترز" لتتبع السفن.

وبدأ الإضراب في ميناء الزاوية يوم الإثنين. وقال المصدر النفطي إن بعض العمال هم فقط الذين شاركوا في الإضراب للحصول على مدفوعات نقدية وسط أزمة سيولة أثرت على البنوك في أرجاء البلاد في السنوات الماضية.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، قال موقع الكتروني يبث أخبارا من شركة الزاوية لتكرير النفط إن جميع عمليات التحميلات توقفت "من قبل المشغلين مطالبين بتحسين الأوضاع عامة".

ولم يتضح بعد كيف تم حل النزاع، لكن مصادر في القطاع قالت أمس الإثنين إنه جرت مفاوضات مع العمال المضربين.