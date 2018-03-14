اليمن: قتلى وجرحى في معارك بمأرب والجوف وتعز وطيران التحالف يشن 29 غارة

دارت مواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

صنعاء- سبوتنيك . وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لـ"سبوتنيك": "الجيش اليمني صد يوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، هجمات لمسلحي "أنصار الله" على مواقع عسكرية في وادي ملحان ومنطقة وقز بمديرية المصلوب وفي منطقة صفر الحنايا بمديرية المتون، وأوقعت قتلى وجرحى من المهاجمين، و أعطبت آلية عسكرية للمسلحين".

وأضاف: "مدفعية الجيش اليمني قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة مزوية وسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، كما استهدفت مواقع أخرى في منطقة الساقية بمديرية المصلوب".

وأشار إلى أن "طيران التحالف شن 15 غارة على تجمعات وآليات لمسلحي "أنصار الله" في محيط منطقتي وقز والساقية بمديرية المصلوب وفي بوابة معسكر حام بمديرية المتون، خلفت خسائر في صفوفهم".

في السياق، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" "بمقتل وإصابة العديد من قوات الرئيس اليمني بهجوم نوعي لمسلحي "أنصار الله" على مواقعهم في منطقة صفر الحنايا بمديرية المتون، وفي معسكر السلان ووادي ملحان ووقز جنوب غربي مديرية المصلوب".

وأشار إلى "أن طيران التحالف شن خلال المعارك 8 غارات على مناطق متفرقة في مديرية المصلوب".

© REUTERS/ Faisal Nasser طيران التحالف يشن 14 غارة على محافظتي حجة وعمران في اليمن

إلى ذلك، نفذت قوات الرئيس هادي هجوماً على مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأبلغ "سبوتنيك" مصدر محلي في محافظة مارب بأن الجيش اليمني هاجم مواقع لمسلحي "أنصار الله" غرب حمة ثوابة في جبل هيلان الاستراتيجي بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وأن مواجهات دارت بعد الهجوم تخللها قصف مدفعي للقوات الحكومية على تجمعات للحوثيين شمال منطقة أتياس في ذات المديرية".

ووفقاً للمصدر "أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة 12 من الطرفين، فيما قُتل وأصيب آخرون من مسلحي "أنصار الله" بـ 3 غارات على تجمعات لهم في جبل هيلان الاستراتيجي بصرواح".

على صعيد آخر، شن مسلحو "أنصار الله" قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وذكر مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة تعز لـ"سبوتنيك" أن "مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بقذائف المدفعية مواقع وتجمعات لقوات الرئيس هادي في تبة فجر وجبل نابضة وجبل ريشان في مديرية موزع".

© REUTERS/ Naif Rahma إصابة 3 مواطنين بغارة للتحالف على مديرية باقم بصعدة في اليمن

وحسب المصدر "أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المواقع التي استهدفها القصف".

وأكد أن "قوات الرئيس هادي تكبدت خسائر جراء قصف مدفعي و بصواريخ الكاتيوشا شنه مسلحو "أنصار الله" في وقت سابق من يوم الاثنين على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي وجنوب جسر الهاملي والتبة الحمراء في مديرية موزع".

ولفت المصدر إلى أن "طيران التحالف شن غارة في محيط مفرق الوازعية".

في السياق، تعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 5 غارات جوية للتحالف استهدفت مديريتي ميدي وحرض، حسب مصدر محلي.

ميدانيا، قال مصدر عسكري في محافظة حجة لـ"سبوتنيك": "مدفعية أنصار الله قصفت مواقع وتجمعات لقوات الرئيس هادي في مناطق متفرقة شمال صحراء ميدي، وأن قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف".

ومحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تعرضت هي الأخرى إلى قصف جوي، حيث تعرضت منطقة الأزقول في مديرية سحار إلى غارتين نفذهما طيران التحالف.

في حين نفذت القوات السعودية، قصفاً بالمدفعية والصواريخ على مديريتي شدا وغمر الواقعتين على الشريط الحدودي.

كما جدد طيران التحالف قصفه محيط العاصمة صنعاء، بثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي.