تسجيل
12:26 14 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT

    مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي السنوي في موسكو

    © Sputnik. Антон Денисов
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استضافت العاصمة الروسية موسكو المعرض السياحي الدولي السنوي MITT الذي يقام في دورته الخامسة والعشرين في مركز "إكسبوسنتر" والذي يضم 7 صالات عرض كبرى تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع.

    سبوتنيك. وما يميز المعرض هذا العام هو برنامج حواري تفاعلي يتم تنظيمه للمرة الأولى بمشاركة رجال أعمال ممن قدموا الكثير خلال تاريخ الأعمال السياحي

    كما شهد المعرض زيارة سفراء ومسؤولين من دول عالمية وعربية، وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، قال سفير تونس لدى روسيا محمد علي الشيحي إن بلاده تشارك وبشكل دائم في هذا المعرض الهام، كما أن السوق الروسية تمثل سوقاً هاما جداً للسياحة التونسية، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا العام أكثر من 800 ألف سائح روسي إلى تونس، وإضافة إلى المنتوج الثقافي قال إن هذا العام سيشهد تركيزاً على المنتوج الثقافي.

    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT
    © Sputnik. Антон Денисов
    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT

    من جانبه قال عمرو العزبي مستشار وزير السياحة المصري إن مشاركة مصر هذا العام تعد هامة جداً بسبب التوقعات الكبيرة المتعلقة ببرنامج طيران مشترك قريب بين البلدين يتم العمل عليه في الفترة الحالية، كما أكد العزبي أن "الجميع ينتظر عودة مصر كقصد سياحي لروسيا، بعد غياب طويل للسواح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر" كما أشار مستشار وزير السياحة المصري إلى أن بلاده قد تكون قصداً مفضلاً للسياح الروس.

    قال مدير السوق الروسي في هيئة تنشيط السياحة  الأردنية مجد أبو عرقوب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن الأردن يشارك في هذا المعرض منذ سنوات ونحن مهتمون بالسوق الروسي الذي شهد نموا خلال السنوات القليلة الماضية". وأشار أبو عرقوب إلى أن التركيز هذا العام سيكون من خلال تقديم عدة خيارات للسائح الروسي المتعلقة بالمنتج السياحي الأردني،  كون الأردن  يتمتع بتنوع التجارب السياحية التي قل نظيرها بالمنطقة كالسياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية. وتركز هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع القطاع السياحي الأردني المشارك بتقديم برامج جديدة للسوق الروسي مستهدفين زيادة عدد الليالي لإقامة السائح في الأردن.

    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT
    © Sputnik. Антон Денисов
    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT

    وفي لقاء لـ"سبوتينك"، أكد زكريا أنور مدير عام شركة سياحية مغربية أن المعرض يحصد اهتماماً أكبر عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن السائح الروسي أصبح يفضل الوجهات التاريخية والثقافية في المغرب وليس فقط بالسياحة الساحلية، كما أن هناك إقبال على الخدمات السياحية الفاخرة كالفنادق والسيارات، والسائح الروسي أصبح في تزايد مستمر بعد إلغاء التأشيرة إلى المغرب.

    ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 15 آذار/ مارس، حوالي 2000 شركة سياحية وفندقية من أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم من ضمنها دول وشركات عربية، منها الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والأردن والمغرب وفلسطين والسودان وغيرها، كما أن دبي هذا العام تدخل كشريك رسمي في الفعالية.

    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT
    © Sputnik. Антон Денисов
    المعرض السياحي الدولي السنوي MITT

    الكلمات الدلالية:
    مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي السنوي في موسكو, المعرض السياحي الدولي السنوي MITT, موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    معرض الدفاع البحري في الدوحة، قطر (DIMDEX 2018) 12 مارس/ آذار 2018
    من الشمال إلى الجنوب... "الوحوش البحرية" في قطر
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك