مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي السنوي في موسكو

استضافت العاصمة الروسية موسكو المعرض السياحي الدولي السنوي MITT الذي يقام في دورته الخامسة والعشرين في مركز "إكسبوسنتر" والذي يضم 7 صالات عرض كبرى تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع.

سبوتنيك. وما يميز المعرض هذا العام هو برنامج حواري تفاعلي يتم تنظيمه للمرة الأولى بمشاركة رجال أعمال ممن قدموا الكثير خلال تاريخ الأعمال السياحي

كما شهد المعرض زيارة سفراء ومسؤولين من دول عالمية وعربية، وفي حديث خاص لـ"سبوتنيك"، قال سفير تونس لدى روسيا محمد علي الشيحي إن بلاده تشارك وبشكل دائم في هذا المعرض الهام، كما أن السوق الروسية تمثل سوقاً هاما جداً للسياحة التونسية، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا العام أكثر من 800 ألف سائح روسي إلى تونس، وإضافة إلى المنتوج الثقافي قال إن هذا العام سيشهد تركيزاً على المنتوج الثقافي.

© Sputnik. Антон Денисов المعرض السياحي الدولي السنوي MITT

من جانبه قال عمرو العزبي مستشار وزير السياحة المصري إن مشاركة مصر هذا العام تعد هامة جداً بسبب التوقعات الكبيرة المتعلقة ببرنامج طيران مشترك قريب بين البلدين يتم العمل عليه في الفترة الحالية، كما أكد العزبي أن "الجميع ينتظر عودة مصر كقصد سياحي لروسيا، بعد غياب طويل للسواح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر" كما أشار مستشار وزير السياحة المصري إلى أن بلاده قد تكون قصداً مفضلاً للسياح الروس.

قال مدير السوق الروسي في هيئة تنشيط السياحة الأردنية مجد أبو عرقوب في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن الأردن يشارك في هذا المعرض منذ سنوات ونحن مهتمون بالسوق الروسي الذي شهد نموا خلال السنوات القليلة الماضية". وأشار أبو عرقوب إلى أن التركيز هذا العام سيكون من خلال تقديم عدة خيارات للسائح الروسي المتعلقة بالمنتج السياحي الأردني، كون الأردن يتمتع بتنوع التجارب السياحية التي قل نظيرها بالمنطقة كالسياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية وسياحة المغامرات بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية. وتركز هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع القطاع السياحي الأردني المشارك بتقديم برامج جديدة للسوق الروسي مستهدفين زيادة عدد الليالي لإقامة السائح في الأردن.

© Sputnik. Антон Денисов المعرض السياحي الدولي السنوي MITT

وفي لقاء لـ"سبوتينك"، أكد زكريا أنور مدير عام شركة سياحية مغربية أن المعرض يحصد اهتماماً أكبر عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن السائح الروسي أصبح يفضل الوجهات التاريخية والثقافية في المغرب وليس فقط بالسياحة الساحلية، كما أن هناك إقبال على الخدمات السياحية الفاخرة كالفنادق والسيارات، والسائح الروسي أصبح في تزايد مستمر بعد إلغاء التأشيرة إلى المغرب.

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 15 آذار/ مارس، حوالي 2000 شركة سياحية وفندقية من أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم من ضمنها دول وشركات عربية، منها الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والأردن والمغرب وفلسطين والسودان وغيرها، كما أن دبي هذا العام تدخل كشريك رسمي في الفعالية.