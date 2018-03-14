العبادي خلف نعش رئيس جهازه الأمني في نينوى (صور)

شارك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، صباح اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار، في تشييع جثمان رئيس الجهاز الأمني الخاص به، الذي قتل خلال مواجهات بين عناصر "سرايا السلام "والمرافقين له.

© AP Photo/ Jaber al-Helo العبادي يأمر بالتحقيق في مقتل رئيس جهازه الأمني

ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أقيمت، صباح اليوم، في مبنى وزارة الدفاع العراقية، مراسم تشييع آمر لواء 57، الفرقة الخاصة، العميد شريف إسماعيل المرشدي آمر لواء 57 الفرقة الخاصة الذي قتل إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر مسلحة عند مدخل مدينة سامراء

وتقدم العبادي بالتعزية لعائلة العميد، الذي شارك في العديد من المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان مركز الإعلام الأمني أعلن أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث.