روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Kirill Kalinnikov لافروف: خفض التصعيد في سوريا أدى إلى انخفاض كبير في مستوى العنف

موسكو- سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 6 خروقات، وبدوره رصد الجانب التركي 5 خروقات".

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 6 خروقات في محافظتي، اللاذقية (3) وحلب(3).

أما الجانب التركي فرصد 5 خروقات، في محافظات، درعا (3) ودمشق (1) وإدلب (1).

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي من مدافع الهاون والأسلحة الخفيفة تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها العناصر التابعة للجماعات الإرهابية.

هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين بهدف توصيل شحنة إنسانية تضم المواد الغذائية التي يبلغ إجمالي وزنها 3.8 طن وتوزيعها علي أهالي مخيم اللاجئين الدوار بريف دمشق ومدينة حماة.

وبشكل عام ما زال إجمالي عدد العمليات الإنسانية يبلغ 1771 عملية،

وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم توصيلها 2488.0 طن.

كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 150 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 73455 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك ما زال يبلغ إجمالي عدد هذه المراكز 2434 مركزا سكنيا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.