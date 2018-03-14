صحيفة بريطانية: صفقة تجارية بين الوليد بن طلال ومقرب من بشار الأسد

وقالت "فايننشال تايمز"، في تقريريها، إن إجراءات عملية البيع قد اكتملت خلال فترة احتجاز الوليد بن طلال في إطار حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني، وتوقفت الشهر الماضي.
وتأتي عملية بيع فندق "فور سيزونز" الموجود في دمشق، بعد عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها "المملكة القابضة"، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي، وانطلقت عملية البيع فيها أثناء احتجاز الوليد بن طلال، وتمكن فريقه خلالها أيضاً من بيع فندق "فور سيزنز" بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.
ويحظى فندق "فورسيزونز" دمشق بشعبية لدى وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين، الذين يزورون سوريا، ويعتقد أنها من الأصول الأفضل أداء في مجموعة "فورسيزونز"، التي تضم 17 فندقا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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