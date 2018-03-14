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    الوليد بن طلال

    صحيفة بريطانية: صفقة تجارية بين الوليد بن طلال ومقرب من بشار الأسد

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن صفقة أبرمت بين الملياردير السعودي الوليد بن طلال ورجل أعمال زعمت أنه مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.

    محمد بن سلمان في بريطانيا
    © REUTERS/ SIMON DAWSON
    صحيفة: "فيتو" بن سلمان أقوى من قرارات الوليد بن طلال
    وذكرت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الصفقة، اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار، أن المستثمر السعودي الرائد باع حصته في فندق الفورسيزنز بالعاصمة السورية دمشق إلى رجل أعمال سوري يدعى سامر فوز مرتبط بحسب الصحيفة بالرئيس السوري بشار الأسد.

    وقالت "فايننشال تايمز"، في تقريريها، إن إجراءات عملية البيع قد اكتملت خلال فترة احتجاز الوليد بن طلال في إطار حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني، وتوقفت الشهر الماضي.

    الوليد بن طلال مع الرئيس السوري بشار الأسد
    © AP Photo/ SANA
    الوليد بن طلال مع الرئيس السوري بشار الأسد

    وتأتي عملية بيع فندق "فور سيزونز" الموجود في دمشق، بعد عملية بيع شاملة للفنادق، التي تملكها "المملكة القابضة"، وهي مؤسسة استثمارية يملكها الأمير السعودي، وانطلقت عملية البيع فيها أثناء احتجاز الوليد بن طلال، وتمكن فريقه خلالها أيضاً من بيع فندق "فور سيزنز" بيروت بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار.

    ويحظى فندق "فورسيزونز" دمشق بشعبية لدى وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين، الذين يزورون سوريا، ويعتقد أنها من الأصول الأفضل أداء في مجموعة "فورسيزونز"، التي تضم 17 فندقا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

     

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