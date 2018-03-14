بدء انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج الجمعة المقبلة واستثناء 4 دول عربية

تنطلق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المصرية، بعد غد الجمعة 16 مارس/آذار، في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 124 دولة على مستوى العالم، ولمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ المصريون في الداخل التصويت ابتداء من 26 مارس الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY مصر تعلن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 23 فبراير/ شباط الماضي، الكشف النهائي للمتنافسين في الانتخابات الرئاسية، متضمنا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

من جانبه قال نائب رئيس الهيئة و المتحدث باسمها، المستشار محمود الشريف، إن الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية أنهت كافة إجراءات تزويد السفارات والقنصليات المصرية بأجهزة القارئ الإلكتروني، التي تتم الانتخابات في الخارج من خلالها.

وأوضح الشريف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة وفقا لتوزيع المصريين في دول العالم، اختارت 124 دولة لإقامة لجان انتخابية بها.

ونظرا لوجود إقبال كثيف في دول معينة مثل الكويت، والسعودية، والإمارات وأمريكا، وكندا، وإيطاليا، شكلت أكثر من لجنة في تلك الدولة، ليرتفع عدد اللجان الانتخابية خارج مصر إلى 139 لجنة.

وكشف المتحدث باسم الهيئة عدم وجود لجان انتخابية في 4 دول عربية، بسبب ظروفها الأمنية، هي اليمن، وليبيا، والصومال إضافة إلى سوريا.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية المصرية

وعن آلية التصويت، قال الشريف إن قانون الانتخابات الرئاسية يعطي لكافة المصريين الموجودين في الخارج لأي سبب، وقت الانتخابات، الحق في المشاركة في التصويت، ببطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري مثبت فيه الرقم القومي، على عكس الانتخابات البرلمانية التي تشترط التسجيل المسبق في السفارة.

ولفت الشريف إلى أن أجهزة القارئ الإلكتروني الموجودة في جميع اللجان الانتخابية في الخارج، بمجرد قراءة بيانات الناخب، تقوم بطبع بطاقة الاقتراع له، ليقوم الناخب باختيار مرشحه، وطيها ووضعها داخل صندوق الاقتراع، الذي يشرف عليه أعضاء السلك الدبلوماسي.

وعن مواعيد الانتخابات قال الشريف، إن الانتخابات تبدأ في السفارات والقنصليات المصرية، من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، بتوقيت كل دولة.