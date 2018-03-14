السودان يكشف عن أغنى مناطق اليورانيوم

كشفت وزارة المعادن السودانية، أمس الثلاثاء، أهم المواقع الغنية باليورانيوم في البلاد عقب إعلان السلطات فتح باب الاستثمار في هذه الثروة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يبدأ طريق "النووي"... وقرار رئاسي بشأن اليورانيوم

وقال مدير مركز الأبحاث الجيولوجية التابع لوزارة المعادن السودانية محمد أبو فاطمة خلال مؤتمر صحفي: "اليورانيوم موجود في جبال النوبة وشمال كردفان وغرب دارفور وبيوضة بولاية نهر النيل والبطانة وجبال البحر الأحمر"، وذلك وفقاً لموقع "سودان تربيون"

وأعلن "أبو فاطمة" اكتمال الاستعدادات لانطلاق الملتقى العالمي الثالث للاستثمار والتعدين في الخرطوم بين يومي 26 — 28 مارس/آذار الجاري، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يعد "فرصة للشراكات الذكية للاستفادة من اليورانيوم في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية".

بدروه، أفاد وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم، بأن 70 شركة عالمية و30 شركة محلية ستشارك في الملتقى، مضيفاً أن التعدين في السودان أصبح من القطاعات الضخمة المهمة المؤثرة في المجال الاقتصادي. وشدد على أن قطاع التعدين "سيشهد مزيد من التسهيلات للمستثمرين بعد تمكن الحكومة السودانية من حل مشكلة التحويلات المالية في النقد الأجنبي والتي كانت تشكل عقبة أمام المستثمرين".

وكان وزير التجارة السوداني حاتم السر، قد أعلن، أن الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، والذي عقد مساء الاثنين الماضي، في القصر الجمهوري ناقش "فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية".