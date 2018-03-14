تسجيل
14:50 14 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    حيدر العبادي يشيع رئيس جهازه الأمني

    سياسيون: التحقيقات في حادث مقتل رئيس جهاز أمن العبادي تبرز قوة الدولة العراقية

    facebook/IraqPMMediaOffice
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال السياسي العراقي والقيادي في حركة "كلنا عراق"، محمود الأنور، إن عملية قتل العميد شريف إسماعيل، القائد في القوات الخاصة العراقية الذي يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بادرة خطيرة ولا يجب أن تمر مرور الكرام.

    حيدر العبادي
    © AP Photo/ Jaber al-Helo
    العبادي يأمر بالتحقيق في مقتل رئيس جهازه الأمني
    وأضاف الأنور، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 14 مارس/ آذار 2018، أن هناك ضرورة ملحة لفتح تحقيق فوري في الجريمة الكبرى، ولكن يجب الالتزام التام والصارم بعدم توجيه أصابع الاتهام لأي جهة أو أي شخص، من دون أدلة قوية وقاطعة وحاسمة، يكون الحساب من خلالها واقعيا.

    ولفت إلى أن هناك اتهامات لأكثر من جهة وفصيل، مرتبطين بشخصيات سياسية ودينية كبيرة في العراق، وهو أمر يجب عدم تجاهله، ولكن ذلك يكون من خلال تحقيقات نزيهة، وليس عبر إلقاء الاتهامات بشكل عابر، مشيرا إلى أن "التحقيقات وحدها كفيلة بأن تكشف من الفاعل والقاتل الحقيقي للعميد شريف إسماعيل".

    وأشاد السياسي العراقي بقرار العبادي الفوري بفتح التحقيق في الحادث، موضحا أن هذه الخطوة السريعة تقضي على أي محاولات من جانب البعض للزج بالدولة في خلافات أو صراعات مع أطراف معينة.

    وأكد أن رئيس الوزراء "قادر على تحييد الجميع فيما يتعلق بالحادث لحين انتهاء التحقيقات".

    من جانبه، قال المسؤول السابق بالأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، عبد الحق برهوم، إن خطوة الدعوة إلى تحقيق موفقة تماما، وتوقف تيارا من الاتهامات سوف يستغله كثير من السياسيين للإطاحة بخصومهم ومنافسيهم.

    وأوضح أن ارتكاب هذه الجريمة في الوقت الحالي، مع اقتراب الدولة من إنجاز استحقاق هام، وهو الانتخابات التشريعية، هو في الأصل محاولة لقيادة البلاد إلى هوة سحيقة من الخلافات، الأمر الذي تداركه قرار العبادي بالبدء في التحقيقات فورا.

    حيدر العبادي يشيع رئيس جهازه الأمني
    facebook/IraqPMMediaOffice
    العبادي خلف نعش رئيس جهازه الأمني في نينوى (صور)
    وتابع "هكذا تدار الدول، فلا يجب الاندفاع ولا يجب البطء أيضا، وفتح التحقيق يؤدي إلى حساب الجاني من دون أي اتهامات بالتحيز، خاصة أنه من المتوقع أن تكون جريمة قتل العميد شريف إسماعيل، بداية لوضع الكثير من النقاط فوق الأحرف، فيما يتعلق بقوة الدولة وسلطتها وسيطرتها وسيادتها، وفرض إرادتها".

    وكان مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء، بشمال بغداد، أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن العميد شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة للعبادي، حيث حدثت مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام المسلح، التابع للزعيم مقتدى الصدر.

    وأوضح المسؤول أنه بعد المشادات أكمل الموكب طريقه، ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو 100 كيلومترا من بغداد، "وقعت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد"، مضيفا أنها أدت إلى "استشهاد العميد وإصابة منتسبين، وتم نقلهم لبغداد"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

    و أعلن مركز الإعلام الأمني أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث.

    انظر أيضا:

    العبادي خلف نعش رئيس جهازه الأمني في نينوى (صور)
    العبادي يأمر بالتحقيق في مقتل رئيس جهازه الأمني
    العبادي: ليس من حق أحد أو مؤسسة إيقاف قانون الموازنة الآن
    العبادي: بالإمكان فتح مطارات إقليم كردستان أمام الرحلات الدولية غدا أو بعده
    العبادي يعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات العراقية, أخبار العراق, الحكومة العراقية الاتحادية, الشرطة العراقية, شريف إسماعيل, حيدر العبادي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    معرض الدفاع البحري في الدوحة، قطر (DIMDEX 2018) 12 مارس/ آذار 2018
    من الشمال إلى الجنوب... "الوحوش البحرية" في قطر
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك