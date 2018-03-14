صفقة عسكرية جديدة بين قطر وتركيا

وقعت القوات المسلحة القطرية، الأربعاء، مع شركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء معدات عسكرية جديدة.

وتشمل الصفقة شراء 6 طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2"، وستكون المرة الأولى التي تصدر فيها شركة "بيكار" منتجاتها إلى الخارج.

وذكرت وكالة الأناضول أن التوقيع على الصفقة جاء على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكانت شركة "نورول ماكينة" قد أعلنت إنتاجها نوعا حديثا من المدرعات أواخر العام الماضي، وصدرت عددا منها إلى قطر، لتعلن بذلك خروجها إلى الأسواق العالمية، بحسب وكالة الأناضول.

ووقعت الشركة التركية اليوم خطاب نوايا مع القوات الخاصة القطرية لشراء عدد من تلك المدرعات، دون إعلان العدد المزمع شراؤه.

ويستخدم هذا النوع من المدرعات أنظمة إطلاق صواريخ من تصنيع شركة "أسيلسان" التركية.

وكانت القوات الخاصة القطرية قد اشترت سيارتين من ذلك النوع، هي المعروضة حاليا في المعرض.

وتزن السيارة ثمانية أطنان، ويمكنها حمل 4 أطنان من الحمولة؛ وتقبل إضافة عدد من النظم الدفاعية مثل حاملات الصواريخ، وغيرها.

وانطلقت، أمس الأول الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، وتستمر حتى اليوم الأربعاء.

ويشهد المعرض عروضا ضخمة للشركات العالمية، التي يصل عددها إلى 180 عارضا من أكثر من 60 بلدا في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.

وتشارك تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية.