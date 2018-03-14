تسجيل
14:49 14 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    شيخ الأزهر أحمد الطيب

    "الأزهر" يستعد لافتتاح مكتبته الجديدة ويعين مستشارا للإشراف عليها

    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL-GHANY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار، تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، مستشارا لشيخ الأزهر للإشراف على مكتبة الأزهر الجديدة.

    ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أحمد زارع، إن الأزهر بصدد افتتاح مكتبته الجديدة في غضون شهور، بمجرد انتهاء أعمال الإنشاء.

    ​وأضاف زارع، لوكالة "سبوتنيك"، أن المكتبة أنشئت على غرار كبرى مكتبات العالم، وستكون القبلة الثقافية الثانية في مصر بعد مكتبة الإسكندرية.

    وقال شيخ الأزهر في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه،  إن المكتبة الجديدة تشيد على مساحة 14 ألف م2 بالقرب من مدينة البعوث، وذلك وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية، بما يسهم في ربط الأزهر إلكترونيا بالعالم، وتوفير أحدث المراجع العلمية لرواد المكتبة والمشتركين في أنظمتها الإلكترونية، فضلا عن ترميم وترقيم نفائس المخطوطات الموجودة في مكتبة الأزهر الحالية.

    ​وأضاف زارع أن المكتبة الجديدة، موجودة بجوار مقر مشيخة الأزهر بشارع صلاح سالم بوسط القاهرة، وأنشئت ضمن منحة إماراتية، تم توقيعها بين مصر والإمارات عام 2004.

    وكان شيخ الأزهر ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر،  قد أعلنوا بدء العمل في مشروع إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة، في 5 مارس/آذار عام 2014.

    وعن أسباب اختيار سراج الدين للإشراف على المكتبة الجديدة، قال المتحدث باسم جامعة الأزهر إن خبرة سراج الدين في رئاسة مكتبة الإسكندرية وجهوده الثقافية والبحثية حسمت الأمر.

    ​وسبق وتولى الدكتور إسماعيل سراج الدين إدارة مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002 حتى مايو/أيار 2017، كما عمل نائبا لرئيس البنك الدولي، ولديه أكثر من 45 كتابا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية.

    انظر أيضا:

    القطان يودع شيخ الأزهر قبل مغادرته القاهرة
    محمد بن سلمان: الأزهر يكافح التطرف
    شيخ الأزهر يستقبل ولي العهد السعودي
    مرصد الأزهر يكشف مصير عناصر "داعش"
    مسؤول في الأزهر يكشف العلاقة بين ختان الإناث وتصاعد الجماعات المتطرفة
    الكلمات الدلالية:
    مكتبة الإسكندرية, أخبار مصر, الأزهر, شيخ الأزهر, الدكتور أحمد الطيب, القاهرة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    معرض الدفاع البحري في الدوحة، قطر (DIMDEX 2018) 12 مارس/ آذار 2018
    من الشمال إلى الجنوب... "الوحوش البحرية" في قطر
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك