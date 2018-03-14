"الأزهر" يستعد لافتتاح مكتبته الجديدة ويعين مستشارا للإشراف عليها

قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار، تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، مستشارا لشيخ الأزهر للإشراف على مكتبة الأزهر الجديدة.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أحمد زارع، إن الأزهر بصدد افتتاح مكتبته الجديدة في غضون شهور، بمجرد انتهاء أعمال الإنشاء.

​وأضاف زارع، لوكالة "سبوتنيك"، أن المكتبة أنشئت على غرار كبرى مكتبات العالم، وستكون القبلة الثقافية الثانية في مصر بعد مكتبة الإسكندرية.

وقال شيخ الأزهر في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المكتبة الجديدة تشيد على مساحة 14 ألف م2 بالقرب من مدينة البعوث، وذلك وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية، بما يسهم في ربط الأزهر إلكترونيا بالعالم، وتوفير أحدث المراجع العلمية لرواد المكتبة والمشتركين في أنظمتها الإلكترونية، فضلا عن ترميم وترقيم نفائس المخطوطات الموجودة في مكتبة الأزهر الحالية.

يجري تشييد #مكتبة_الأزهر_الجديدة على مساحة 14000م بالقرب من #مدينة_البعوث وذلك وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية بما يسهم فى ربط #الأزهر إلكترونيًّا بالعالم وتوفير أحدث المراجع العلمية لرواد المكتبة والمشتركين في أنظمتها الإلكترونية فضلًا عن ترميم وترقيم نفائس المخطوطات — الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 14, 2018

​وأضاف زارع أن المكتبة الجديدة، موجودة بجوار مقر مشيخة الأزهر بشارع صلاح سالم بوسط القاهرة، وأنشئت ضمن منحة إماراتية، تم توقيعها بين مصر والإمارات عام 2004.

وكان شيخ الأزهر ووزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، قد أعلنوا بدء العمل في مشروع إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة، في 5 مارس/آذار عام 2014.

وعن أسباب اختيار سراج الدين للإشراف على المكتبة الجديدة، قال المتحدث باسم جامعة الأزهر إن خبرة سراج الدين في رئاسة مكتبة الإسكندرية وجهوده الثقافية والبحثية حسمت الأمر.

تولى الدكتور #إسماعيل_سراج_الدين إدارة #مكتبة_الإسكندرية منذ افتتاحتها في عام 2002 وحتى مايو 2017 كما عمل نائبًا لرئيس البنك الدولي ولديه أكثر من 45 كتابًا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية — الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 14, 2018

​وسبق وتولى الدكتور إسماعيل سراج الدين إدارة مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002 حتى مايو/أيار 2017، كما عمل نائبا لرئيس البنك الدولي، ولديه أكثر من 45 كتابا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية.