الأسد: الحرب على الإرهاب لن تتوقف طالما هناك إرهابي واحد يدنس التراب السوري

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحرب على الإرهاب لن تتوقف طالما هناك إرهابي واحد يدنس قدسية التراب السوري.

وفي تصريحات له نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على "فيسبوك" أشار الأسد إلى أنه في الوقت نفسه "سنستمر في التصدي للسيناريوهات الغربية الهادفة إلى ضرب وحدة بلدنا وسيادتها".