وزير الداخلية السعودي يبحث في ماليزيا علاقات التعاون بين البلدين

بحث وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، اليوم الأربعاء، مع وزراء في الحكومة الماليزية، في كولالمبور، تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وكذلك آخر التطورات على الساحة الدولية.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود مع وزير الخارجية بمملكة ماليزيا، حنيفة أمان، كما التقى وزير الدفاع، وزير المهام الخاصة، هشام الدين تون حسين.

© AP Photo/ stringer ما أسباب استبدال السعودية سفيرها في لبنان

وقبل ذلك التقى وزير الداخلية السعودي، الذي يزور ماليزيا حالياً، مع نظيره الماليزي أحمد زاهد حميدي، وناقش الجانبان سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وتوصف العلاقات السعودية — الماليزية في مجالات متعددة، بأنها "متميزة"، وخاصة في المجال الأمني والاستخباري.

ووقعت حكومتا البلدين في 18 نيسان/أبريل 2011، اتفاقية بهذا الصدد، هدفت إلى التعاون المشترك في مجالي مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم، الذي يشمل تهريب وترويج المخدرات، والتزوير وتزييف العملات، وكذلك تهريب والاتجار بالسلاح، وغسيل الأموال، والجرائم المعلوماتية.

وتضمنت الاتفاقية بين السعودية وماليزيا تبادل الجانبان المعلومات الأمنية والخبرات، وأيضاً التعاون في مجال التدريب الأمني.