مصدر عسكري إماراتي يروي تفاصيل "أشباح حوثية" على طرق اليمن

نزعت القوات الإماراتية أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة زرعتها جماعة "أنصار الله"، في الساحل الغربي لليمن، خلال الأشهر الثمانية الماضية، حسبما قال مصدر عسكري إماراتي.

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية " وام "، تقريرا بعنوان "مصائد الموت…أشباح حوثية على طرقات اليمن"، نقلت فيه عن خبير ألغام يعمل ضمن الفرق الهندسية التابعة للقوات الإماراتية، قوله إن "الفرق الهندسية نزعت وفجرت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، حتى فبراير الماضي، من مختلف مناطق جبهة الساحل الغربي لليمن".

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، أنه "مؤخرا تم تدريب 65 يمنياً متطوعاً على تطهير الألغام، وأن جميعهم يعملون مع المقاومة"، مضيفا أن "90% من الألغام التي تم نزعها، إيرانية الصنع ومقلّدة عن لغم روسي".

وتابع: "لاحظنا أن الحوثيين تعمدوا زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية دون مراعاة للمدنيين، ما يؤكد أنهم يستهدفون قتل أكبر عدد من اليمنيين"، معربا عن أسفه لإعاقات لحقت بشباب وأطفال العديد من العوائل اليمنية والذين تعرضوا لبتر أيديهم وأقدامهم".

وأشار إلى التنوع الذي تنتهجه "أنصار الله" في عمليات زرع الألغام، فمنها ما هو على شكل صخور يتم زرعها في المناطق الجبلية ومنها ما هو على شكل كتل رملية وأغلبها إيرانية الصنع، إضافة إلى ألغام ضد الدبابات وأخرى ضد الأفراد وعبوات محلية الصنع، علاوة على الأشراك الخداعية التي يتم زرعها بخبث شديد والتي تم نزع نسبة كبيرة منها، ناهيك عن الألغام البحرية، على حد قوله.