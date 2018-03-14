محاولة لاغتيال عبد الرحمن السويحلي في ليبيا

وقال المجلس الأعلى للدولة إن تعرض عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له لكمين مسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن، أسفر عن إصابة 2 من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان، حسب الوسط الليبي.
#عاااااجل
محاولة اغتيال "عبدالرحمن السويحلي" رئيس المجلس الاعلى للدولة، بمنطقة #القواليش أثناء زيارته لمدينة #يفرن، وإصابة 3 من حراسه الشخصيين.— اسامه نجم (@jIbN51OFBVrUHQ1) March 14, 2018
«الأعلى للدولة» يتهم «عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة» بإطلاق نار على السويلحي أثناء زيارته لغريان https://t.co/36DrSPEwxw— محمود شمام (@MahmudShammam) March 14, 2018
وأضاف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن عناصر الأمن والحماية قاموا بالتصدي للمهاجمين، وهو ما أدى لفرار المهاجمين.
وأصر السويحلي على استكمال زيارته لمدينتي غريان ويفرن في منطقة ظاهر الجبل، رغم محاولة الاغتيال.
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