محاولة لاغتيال عبد الرحمن السويحلي في ليبيا

تعرض عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء 14 مارس/ آذار.

وقال المجلس الأعلى للدولة إن تعرض عبد الرحمن السويحلي والوفد المرافق له لكمين مسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن، أسفر عن إصابة 2 من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان، حسب الوسط الليبي.

واتهم "الأعلى للدولة" عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة بإطلاق نار على عبد الرحمن السويحلي.

«الأعلى للدولة» يتهم «عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة» بإطلاق نار على السويلحي أثناء زيارته لغريان https://t.co/36DrSPEwxw — محمود شمام (@MahmudShammam) March 14, 2018

وأضاف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن عناصر الأمن والحماية قاموا بالتصدي للمهاجمين، وهو ما أدى لفرار المهاجمين.

وأصر السويحلي على استكمال زيارته لمدينتي غريان ويفرن في منطقة ظاهر الجبل، رغم محاولة الاغتيال.

وقدم المجلس الأعلى الشكر للمجلس البلدي في غريان ويفرن وكلكة وأعيان الجبل لاستضافتهم وفد المجلس الأعلى للدولة، حسب البيان.