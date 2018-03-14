مسؤول ليبي يكشف تفاصيل إطلاق الرصاص على رئيس المجلس الأعلى للدولة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبد الرحمن الشاطر، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، تعرض لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء 14 مارس/ آذار.

وأضاف الشاطر أن إطلاق الرصاص على موكب السويحلي جرى في منطقة الجبل الغربي الليبية قبل وصول وفد المجلس الأعلى للدولة إلى بلدة يفرن، حيث كان مقررا أن يزور الوفد المنطقة، حسب الوسط الليبي.

وتعرض الوفد برئاسة السويحلي إلى إطلاق الرصاص على الموكب، ما أدى لإصابة عنصري أمن تابعين لمديرية غريان.

واضطر موكب السويحلي إلى العودة إلى مدينة غريان، واستقل مروحية حتى طرابلس، حسب الشاطر.

وتابع الشاطر أن السويحلي تلقى دعوة لزيارة مدينتي يفرن وغريان لبحث الأمور السياسية والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وضم الوفد الذي صحب السويحلي 7 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة منهم: عبد الحمن الشاطر وأحميد الدالي وأبو القاسم دبرز وآخرين.

إصابة 2 واختطاف 4 من عناصر الشرطة خلال محاولة استهداف "عبد الرحمن السويحلي" @Dr_ASewehli أثناء زيارته لمدينتي #يفرن و #غريان pic.twitter.com/1ejT6fti1J — Amr Fathalla (@AmrFatihalla) March 14, 2018

وكان الوفد قد استقل مروحية إلى مدنية غريان، وبعدها توجه إلى مدينة يفرن بالسيارت، وتعرض لإطلاق الرصاص على الطريق.