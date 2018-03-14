مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في قطاع جازان

قُتل جنديان سعوديان، اليوم الأربعاء، برصاص قناصة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء وكالة "سبوتنيك"، بأن "وحدة القنص في جماعة أنصار الله قتلت، اليوم، اثنين من جنود الجيش السعودي في تبة الخزان بقرية قوى في جازان"، مشيراً إلى "أن ذلك يأتي عقب مقتل 14 جندياً في قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعمليات قنص لمسلحي أنصار الله قبالة منفذ علب في قطاع عسير".

وتنفذ جماعة "أنصار الله" عمليات قنص جنود واستهداف مناطق في جازان ونجران وغيرهما بالصواريخ وبالمدفعية، فيما يأتي رداً على عمليات عسكرية يقوم بها تحالف تقوده السعودية ضد الجماعة، دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي ولتمكينه من استعادة السيطرة على البلاد.

وأسفرت المعارك في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في آذار/ مارس 2015، عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.