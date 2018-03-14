الجيش السوري والقوات الرديفة يحبطون هجوما للإرهابيين في ريف حماة الشمال الغربي

أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تمكنت منت إحباط هجوما واسعا للمجموعات الإرهابية على بلدتي الحماميات وكرناز بريف حماة الشمالي الغربي وقامت بتكبيدهم خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 إثر سقوط قذائف صاروخية على ريف حماة

وقبل أسابيع قليلة، تمكن الجيش السوري من استعادة ثلاث قرى مهمة في ريق حماة.

وقال قائد العمليات العسكرية في الجيش السوري في ريف حماة إن الجيش السوري استعاد ثلاث قرى مهمة في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وذكر قائد العمليات العسكرية لـ"سبوتنيك" أن الجيش السوري استعاد ثلاث قرى مهمة في ريف حماة الشمالي الشرقي، مشيرا إلى أن الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في المنطقة.

ولفت إلى أن القرى التي سيطر عليها هي قرى بيضون وسفاف أبو الخير ومعصران.

وأشارت قائد العمليات إلى أن الجيش السوري خاض مواجهات عنيفة ضد مسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المحاصر في جيب في المنطقة الواقعة على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.