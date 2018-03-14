مقتل 7 مدنيين بينهم طفل وجرح 25 آخرين في قصف تركي على مدينة عفرين

قتل 7 مدنيين بينهم طفل وأصيب 25 آخرون بجراح في قصف للقوات التركية على مدينة عفرين السورية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI مكتب أردوغان: الرئيس تحدث عن تطويق عفرين مساء اليوم وليس السيطرة عليها

وقالت " سانا " إن الجيش التركي صعد ومن معه من المجموعات الإرهابية عدوانه على منطقة عفرين عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة المباني السكنية والمنشآت والأراضي الزراعية وذلك في خرق جديد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما.

وأفادت مصادر أهلية لـ "سانا" بأن القوات التركية قصفت عددا من السيارات المدنية على طريق قرية بعدينا بناحية معبطلي ما تسبب بمقتل 9 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين بجروح واحتراق عدد من السيارات.

وتسبب الهجوم التركي المتواصل منذ 54 يوما على منطقة عفرين — وسط استمرار الصمت الدولي والمنظمات الإنسانية — بمقتل وجرح أكثر من 1000 مدني وتدمير عشرات القرى والبلدات وتهجير آلاف المدنيين من قراهم وبلداتهم. بحسب "سانا".