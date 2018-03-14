حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية تعلق على توريد بريطانيا طائرات لـ"دول معتدية"

قال وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" في صنعاء، هشام شرف، إن الأجواء حاليا مهيأة لبدء تسوية سياسية في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وشدد وزير الخارجية على أن توريد طائرات لدولة متورطة في الصراع اليمني لن يسهم في السلام.

وأضاف شرف أنه ليس لديهم علم حتى الآن بما يقال حول خطة بريطانية لإحلال السلام في اليمن.

وانتقد شرف قيام بريطانيا بتوقيع مذكرة تفاهم مع "بعض الدولة المعتدية على اليمن" لتوريد 48 طائرة عسكرية إليها.

ووقعت السعودية مذكرة تفاهم مع بريطانيا لتوريد 48 طائرة "يورو فايتر" إليها، أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى لندن مؤخرا.

واستجابت دول الخليج "السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت" إلى طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "ردع عدوان أنصار الله وداعش وتنظيم القاعدة"، وقالت دول الخليج إنها ستعمل على حماية اليمن من "عدوان الميليشيات الحوثية" التي "تعبث بأمن واستقرار اليمن".