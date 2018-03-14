رسميا... تركيا ستنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر

ووفقا لموقع "الشروق" القطري، فإن المدرعات التي تم التعاقد عليها تمت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018" يتم تسليمها خلال عام واحد، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع يصل مداها إلى 10 كم وصواريخ مضادة للطيران يصل مداها إلى 5 كم.
والاتفاقية الثانية مع شركة "يونايتد إنجينيرينج سيستمز" العمانية لشراء 6 زوارق حربية تستخدم في الاقتحام السريع للمساعدة في عمليات المطاردة ومكافحة القرصنة.
أما الاتفاقية الرابعة فهي إنشاء قاعدة "بروج" للعمليات الخاصة البحرية في منطقة الشمال شاملة مركزا للتدريب والتجهيز بكل ما تحتاجه القاعدة من معدات وستقوم بإنشأها تركيا، وجاء التوقيع بعد مناقصة فازت بها شركة "BMC" التركية لإنشاء القاعدة للعمليات الخاصة البحرية في منطقة الشمال.
وبحسب الصحيفة، أكد اللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة القطرية أن قاعدة "بروج" المزمع إنشاؤها ستكون على أفضل مستوى عملياتي وستتواجد بها كتيبة بحرية بصورة دائمة للقيام بالدوريات والعمليات البحرية التدريبية والفعلية مما يجعلها بمثابة قاعدة للعمليات الخاصة البحرية ومركزا للتدريب مما يسهم في تأمين المنطقة الشمالية.
وأشار، أن هناك عمليات تدريب مشترك بين القوات الخاصة ونظيرتها الأمريكية منذ عام 2016 ولمدة 3 سنوات أي منذ تحويل مجموعة العمليات الخاصة إلى القوات الخاصة المشتركة بناء على عقد تدريب مشترك بين الجانبين ينتهي في 2019.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)