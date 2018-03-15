أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، أن خفر السواحل الليبي قد تمكن من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ كانت على بعد 16 ميلا شمال منطقة بوكماش غرب العاصمة طرابلس.

© Sputnik. فلاديمير فيدورينكو إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية غرب البلاد

طرابلس —. وقال قاسم لوكالة "سبوتنيك": "إن دورية لحرس السواحل الزورق رأس أجدير تمكنت، مساء أمس الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي، كان بينهم 24 امرأة، وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه".

وأضاف:"إن المهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد 16 ميلا شمال بوكماش".

واوضح الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، أن "المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية، والوصول بهم قبيل منتصف الليل، وقدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، وتمت عملية تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس".

يشار إلى أن غالبية المهاجرين الأفارقة فروا من بلدانهم بسبب الحروب والفقر حيث تعمل السلطات الإيطالية والليبية لإبطاء تدفق الوافدين الجدد.

وأعلن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أمس الاربعاء، في مؤتمر صحفي، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا متهم في قضية مهربي وبيع المهاجرين في ليبيا وهناك عناصر في جهاز مكافحة الهجرة متهمين بإطلاق مهربين وبيع مهاجرين، مشيراً أن نتائج التحقيقات ستعلن في وقت لاحق.

ولكن بالرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيراً عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً لأوروبا، التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين من أفريقيا الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.