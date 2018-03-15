الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة عقب انفجار عبوات ناسفة قرب الجدار الأمني

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة بمدفعية الدبابات بعد انفجار عدد من العبوات الناسفة على السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة دون وقوع إصابات.

رام الله —. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم الخميس: "تم تفجير عدد من العبوات الناسفة على الجدار الأمني شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات"، مضيفا: "قوات جيش الدفاع ردت بنيران دبابات باتجاه مواقع تابعة لحركة حماس"، بحسب البيان.