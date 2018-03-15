روسيا تعلن الاتفاق مع مسلحي الغوطة الشرقية لإدخال شحنة مساعدات دولية

وأشار زولوتوخين إلى أنه "من المتوقع اليوم الخميس خروج ما لا يقل عن مئة شخص".
وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن أمس الأربعاء، أن 750 شخصا عادوا مع أمتعتهم إلى محافظة حلب عبر ممر إنساني من منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.
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