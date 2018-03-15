روسيا تعلن الاتفاق مع مسلحي الغوطة الشرقية لإدخال شحنة مساعدات دولية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن قافلة المنظمات الإنسانية الدولية تحمل 137 طنًا من المواد الغذائية ستدخل، اليوم الخميس، إلى الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Yazan Kalash مركز المصالحة الروسي: الوضع الإنساني في الغوطة يتدهور بحسب شهود خرجوا من المنطقة

موسكو — سبوتنيك . وقال الناطق باسم المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "خبراء مركز المصالحة بعد التفاوض مع متزعمي التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في الغوطة الشرقية توصلوا إلى اتفاق لإدخال مساعدات إنسانية مخصصة للمدنيين.. القافلة تحمل 137 طنا من المواد الغذائية".

وأشار زولوتوخين إلى أنه "من المتوقع اليوم الخميس خروج ما لا يقل عن مئة شخص".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن أمس الأربعاء، أن 750 شخصا عادوا مع أمتعتهم إلى محافظة حلب عبر ممر إنساني من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.