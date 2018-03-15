أحداث جديدة بشأن محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف

طالبت النيابة السعودية العامة بالقتل حدًا لـ3 متهمين خططوا لاستهداف ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز عندما كان يتولى منصب وزير الداخلية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية ، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض "بدأت في محاكمة 6 إرهابيين خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيراً للداخلية، ومحاولة تصفية طيارين من القوات الجوية السعودية، وضباط أمن الدولة، ومقيم دنماركي".

وطالبت النيابة العامة، بتوقيع عقوبة "القتل حدا لثلاثة من المتهمين الذين خططوا لاستهداف الأمير"، كما طالبت بالحكم على بقية المتهمين بعقوبات تعزيرية شديدة بليغة ورادعة، ومصادرة المركبة المستخدمة في المحاولة، وإغلاق معرفاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعهم من الكتابة في الإنترنت.

يذكر أن الأمير محمد بن نايف تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وحتى 21 يونيو/حزيران 2017، في حين شغل ولاية العهد أيضاً خلال الفترة من 29 أبريل/نيسان 2015 وحتى 21 يونيو/حزيران 2017.

وسبق أن تعرض، في 27 أغسطس/آب 2009، حينما كان مساعدا لوزير الداخلية، لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم أنه يرغب بتسليم نفسه.