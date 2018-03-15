نتائج المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط

وأضاف بيبرس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر إعلان النتائج، أن المشروع يستهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وإقليمية عادلة ومنصفة ومستدامة على طرفي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن البرنامج يقوم على تمويل مشاريع الشراكات عبر الحدود، بجمع ثلاث دول على الأقل، منهم بلد واحد من دول الاتحاد الأوروبي الستة، وبلد متوسطي شريك.
وكشف أن البرنامج يمول 90 %من تلك المشاريع في صورة منحة، في حين لا يتحمل الشركاء أكثر من 10%، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي خصص لهذا البرنامج 209 مليون يورو.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر، اليوم، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إضافة إلى رئيس مقاطعة ساردينيا الإيطالي، فرانشيسكو بيجليارو، وسفير إيطاليا لدى القاهرة، جيامباولو كانتيني، إضافة إلى رئيس سلطة إدارة برامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، آنا كاتي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى.
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