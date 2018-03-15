النائب العام الليبي يفجر مفاجأة صادمة...ماذا كشفت التحقيقات

أعلن رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور، أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية متهم في قضية مهربي وبيع المهاجرين في ليبيا.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori محاولة لاغتيال عبد الرحمن السويحلي في ليبيا

وقال الصور في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "إن عناصر في جهاز مكافحة الهجرة متهمين بإطلاق مهربين وبيع مهاجرين، وأن نتائج التحقيقات ستعلن في وقت لاحق".

وأضاف الصور أن "عقوبة إرسال مهاجرين في قوارب متهالكة لا تتوفر فيها إجراءات الأمان ما يساهم في مقتلهم غرقا، السجن المؤبد وفق القانون الليبي".

واشار إلى أن "المهربين أصبحوا يسلكون الآن طريقاً لتهريب المهاجرين، يبدأ من السودان والنيجر ثم إلى ليبيا في براك الشاطئ، ثم الكفرة، ثم بني وليد، كنقطة تمركز، ليتم الانطلاق منها نحو منطقة القرة بولي ثم الخمس غربي البلاد".

وأوضح أن "المسؤولين عن تهريب المهاجرين هما موسى دياب وأحمد دياب من مدينة بني وليد الليبية".

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، قال إن غفر السواحل الليبي قد تمكن من إنقاذ عدد 121 مهاجرا غير شرعي، قبال السواحل الليبية، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ كانت على بعد 16 ميلا شمال منطقة بوكماش غرب العاصمة طرابلس.

وقال قاسم لوكالة "سبوتنيك" إن "دورية لحرس السواحل الزورق رأس أجدير تمكن، مساء الأربعاء 14 مارس/آذار 2018، من إنقاذ 121 مهاجرا غير شرعي، بينهم 24 امرأة، وطفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه".

وأضاف أن "المهاجرين غير الشرعيين هم من جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد 16 ميلا شمال بوكماش".