تفاصيل اجتماع وزير الدفاع القطري بنظيرته الإيطالية... وإبرام صفقة سلاح جديدة

ووفقا لصحيفة "العرب" القطرية، شهد الوزيران التوقيع على عقد شراء القوات المسلحة القطرية طائرات هليكوبتر حديثة من طراز "إن اتش 90"، من إنتاج شركة "ليوناردو" الإيطالية.
وشركة "إم بي دي إيه" هي مطور ومصنّع أوروبي للصواريخ، وتملك مقرات رئيسة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ وكانت الشركة حققت قيمة سوقية تقدر بـ 12.6 مليار يورو، وتتعامل مع القوات المسلحة في أكثر من 90 دولة حول العالم.
كانت قطر قد وقعت مع إيطاليا، في آب/ أغسطس الماضي، صفقة لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو.
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