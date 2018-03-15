تفاصيل اجتماع وزير الدفاع القطري بنظيرته الإيطالية... وإبرام صفقة سلاح جديدة

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، مع وزيرة الدفاع الإيطالي، روبيرتا بينوتي، في الدوحة، اليوم الخميس، سبل تعزيز وتطوير العلاقات العسكرية، فضلاً عن البحث في تبادل الخبرات في مجال الدورات والتدريب.

ووفقا لصحيفة "العرب" القطرية، شهد الوزيران التوقيع على عقد شراء القوات المسلحة القطرية طائرات هليكوبتر حديثة من طراز "إن اتش 90"، من إنتاج شركة "ليوناردو" الإيطالية.

كما تم توقيع عقد تسليح الطائرات مع شركة"إم بي دي إيه"؛ وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

وشركة "إم بي دي إيه" هي مطور ومصنّع أوروبي للصواريخ، وتملك مقرات رئيسة في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ وكانت الشركة حققت قيمة سوقية تقدر بـ 12.6 مليار يورو، وتتعامل مع القوات المسلحة في أكثر من 90 دولة حول العالم.

كانت قطر قد وقعت مع إيطاليا، في آب/ أغسطس الماضي، صفقة لشراء 7 وحدات بحرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو.