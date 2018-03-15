القوات البحرية الليبية تقبض على ناقلة نفط دخلت المياه الإقليمية دون إذن

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، أيوب قاسم، أن حرس السواحل ألقى القبض على ناقلة نفط تسمى لامار، تقوم بتهريب الوقود داخل المياه الإقليمية، مشيرًا إلى أن الناقلة تحمل علم التوغو.

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طرابلس —. وقال قاسم، في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إن حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية الزورق رأس أجدير، قد تمكن من ضبط ناقلة نفط على بعد 8 ميل شمال بوكماش تحديد جزيرة فروة غرب البلاد، عند الحدود البحرية الليبية التونسية، مساء أمس الأربعاء 14 مارس/آذار 2018".

وأضاف: "ناقلة النفط كانت تحمل اسم لامار وتحمل علم التوغو وعلى متنها طاقم من 8 أشخاص جنسياتهم يونانية".

كما أكد قاسم أن "الناقلة ضبطت بالشروع في تهريب الوقود في منطقة مشبوهة داخل المياه الإقليمية بدون إجراءات رسمية"، لافتاً أن "ناقلة التهريب المقبوض عليها من قبل حرس السواحل التابع للقوات البحرية الليبية في طريقها إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد ساعات".

وكان سلاح الجو الليبي، التابع للقيادة العامة للقوات العربية الليبية المسلحة استهدف، الأحد الماضي، باخرة دخلت المياه الإقليمية الليبية حوالي 14 ميلا بحريا.