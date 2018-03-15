روبوت يقود طابور الصباح في إحدى المدارس بمدينة عربية (فيديو)

وقال مدير المدرسة عيسى البلوشي في تصريحات صحفية، إن فكرة إشراك الروبوت قدمها أحد الطلبة، وشجعتھا إدارة المدرسة في إطار برنامجھا لدعم المبدعین.

ويظهر في مقطع الفيديو، الروبوت وهو يشارك في تنظیم النشاطات المدرسیة ومراقبة حركة الدخول والخروج، وتوجيه الطلاب بالطابور الصباحي وسط تفاعل كبیر منھم.

إشراك #الروبوت في إدارة الطابور الصباحي في #ابتدائية_رياض_الإيمان..

وذلك على اعتبار الروبوت وسيلة تعليمية عملية تفتح آفاقاً لا حدود لها للمتعلم كي يفكر ويصمم وينفذ ولكي يوظف #المبادئ_العلمية التي يعرفها ويبحث عن تلك التي يحتاجها للوصول إلى هدفه. pic.twitter.com/nU7t1cpyay — مكتب تعليم الخبر (@EshrafKhobar) March 12, 2018

وجاء في التغريدة التي نشرتها الصفحة، أن هذا الأمر يأتي وفقا للتعامل مع الروبوت على أنه وسيلة تعليمية عملية تفتح آفاقا لا حدود لها للمتعلم.

وأضافت التغريدة أن هذا الأمر الهدف منه هو حث الطالب على التفكير والتصميم للوصول إلى هدفه.