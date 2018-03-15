العبادي يوجه بفتح مطاري السليمانية وأربيل في كردستان بعد السيطرة الاتحادية عليهما

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، بفتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الطيران الدولي، معلنا استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية عليهما.

© AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali العبادي يعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية

بغداد — سبوتنيك . وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي".

وتابع البيان أن القرار يأتي بعد أن "تم استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين".

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أعلن، أمس الأربعاء، عن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية.