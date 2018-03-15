وزير الدفاع اللبناني يوجه دعوة للجالية في قطر...وهذا ما قاله عن الأمير

ودعا وزير الدفاع اللبناني أبناء الجالية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا: "إننا في موسم الانتخابات، وأنا ملتزم بالحزب، ولكن أطلب منكم الاقتراع حتى لو ضد حزبي".

وأضاف، في حفل استقبال أقامه السفير حسن نجم، سفير لبنان لدى الدوحة: "صوتكم وقراركم مثل الاستثمار، فأنت تستثمر بالسياسي الذي تريد أن يخدمك ويمثلك ويمثل بلادك والعسكري الذي يدافع عنك مثلما تستثمر بمشروع"، مشيرا إلى "أن اللبنانيين المغتربين يرتبطون بوطنهم، إذ يترك لبناني بلده وفي قلبه غصة"، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وتجرى في لبنان أول انتخابات تشريعية منذ نحو عشرة أعوام، يوم السادس من مايو/ أيار المقبل، في تحول سياسي بهذا البلد الذي يمثل جبهة للصراع السياسي بين السعودية وإيران.

وستكون الانتخابات أول تصويت يشارك فيه العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج.

وكان وزير الخارجية اللبناني قال، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إغلاق التسجيل، إن أكثر من 92 ألف لبناني سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت.

وقال البيان إنه سيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 22 و28 أبريل/ نيسان.

وأشاد الوزير بمواقف قطر فى دعم ومساندة لبنان، مشددا على أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "هو قائد مسيرة تحويل العالم العربي من عالم نفطي إلى عالم يهتم بنمو وتطوير الإنسان، حيث الموارد البشرية أهم من الموارد الطبيعية".

وأكد الوزير وجود قواسم مشتركة بين قطر ولبنان بارتباطهما واعتزازهما بالأرض والدفاع عن السيادة، وأن دولة قطر، درس فى الانفتاح بدليل عدد اللبنانيين العاملين بها، ليس فقط للعمل والاستثمار، ولكن للتنوع والفكر والثقافة أيضا.

وتابع: "قطر جمعت بين التطور والانفتاح والتقدم والسلام"، وأوضح فى سياق متصل أن الولايات المتحدة، عندما قررت منذ عام 2000 أن تضع قاعدة عسكرية فى قطر لم يكن محض صدفة ولكنه نتيجة انفتاح قطر على إخوانها العرب والعالم.

وأشار إلى ما حققته قطر من تقدم لافت جعلها مركزا مهما للاستثمار وجذب كبرى الشركات العالمية حيث التقى فى الدوحة بشركات دولية من إسبانيا والبرازيل لديها اهتمام بالاستثمار فى لبنان، وذلك على هامش مشاركته فى معرض ديمدكس 2018 الذي أكد أنه يجمع أهم الشركات العالمية في الصناعات البحرية.

وشدد الوزير الصراف على أن رسالة لبنان واضحة، فلا نريد العدوان على أحد لا شمالا ولا جنوبا ولا شرق أقصى ولا غرب أقصى ولا ننوي أن نصدر سوى السلام، مؤكدا، أن لبنان ليس لديه أي مشروع توسعي أو عدائي ولكنه لن يسمح بأي عدوان.