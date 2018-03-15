تسجيل
14:50 15 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    وزير الدفاع اللبناني يوجه دعوة للجالية في قطر...وهذا ما قاله عن الأمير

    © AFP 2018/ LUCAS JACKSON / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وجه وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف، دعوة إلى أبناء الجالية اللبنانية فى قطر.

    ودعا وزير الدفاع اللبناني أبناء الجالية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا: "إننا في موسم الانتخابات، وأنا ملتزم بالحزب، ولكن أطلب منكم الاقتراع حتى لو ضد حزبي".

    جمهور تيار المستقبل في لبنان
    © AP Photo/ Stringer
    هكذا سيخوض "المستقبل" الانتخابات اللبنانية... وهؤلاء أهم الغائبين عنها

    وأضاف، في حفل استقبال أقامه السفير حسن نجم، سفير لبنان لدى الدوحة: "صوتكم وقراركم مثل الاستثمار، فأنت تستثمر بالسياسي الذي تريد أن يخدمك ويمثلك ويمثل بلادك والعسكري الذي يدافع عنك مثلما تستثمر بمشروع"، مشيرا إلى "أن اللبنانيين المغتربين يرتبطون بوطنهم، إذ يترك لبناني بلده وفي قلبه غصة"، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

    وتجرى في لبنان أول انتخابات تشريعية منذ نحو عشرة أعوام، يوم السادس من مايو/ أيار المقبل، في تحول سياسي بهذا البلد الذي يمثل جبهة للصراع السياسي بين السعودية وإيران.

    وستكون الانتخابات أول تصويت يشارك فيه العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج.

    وكان وزير الخارجية اللبناني قال، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إغلاق التسجيل، إن أكثر من 92 ألف لبناني سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت.

    وقال البيان إنه سيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 22 و28 أبريل/ نيسان.

    وأشاد الوزير بمواقف قطر فى دعم ومساندة لبنان، مشددا على أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "هو قائد مسيرة تحويل العالم العربي من عالم نفطي إلى عالم يهتم بنمو وتطوير الإنسان، حيث الموارد البشرية أهم من الموارد الطبيعية".

    وأكد الوزير وجود قواسم مشتركة بين قطر ولبنان بارتباطهما واعتزازهما بالأرض والدفاع عن السيادة، وأن دولة قطر، درس فى الانفتاح بدليل عدد اللبنانيين العاملين بها، ليس فقط للعمل والاستثمار، ولكن للتنوع والفكر والثقافة أيضا.

    القطاع السياحي في لبنان غياب للحفلات الكبيرة وحجوزات ملغاة
    © Sputnik.
    مؤتمر روما 2: خطوة لدعم لبنان وقواته المسلحة

    وتابع: "قطر جمعت بين التطور والانفتاح والتقدم والسلام"، وأوضح فى سياق متصل أن الولايات المتحدة، عندما قررت منذ عام 2000 أن تضع قاعدة عسكرية فى قطر لم يكن محض صدفة ولكنه نتيجة انفتاح قطر على إخوانها العرب والعالم.

    وأشار إلى ما حققته قطر من تقدم لافت جعلها مركزا مهما للاستثمار وجذب كبرى الشركات العالمية حيث التقى فى الدوحة بشركات دولية من إسبانيا والبرازيل لديها اهتمام بالاستثمار فى لبنان، وذلك على هامش مشاركته فى معرض ديمدكس 2018 الذي أكد أنه يجمع أهم الشركات العالمية في الصناعات البحرية.

    وشدد الوزير الصراف على أن رسالة لبنان واضحة، فلا نريد العدوان على أحد لا شمالا ولا جنوبا ولا شرق أقصى ولا غرب أقصى ولا ننوي أن نصدر سوى السلام، مؤكدا، أن لبنان ليس لديه أي مشروع توسعي أو عدائي ولكنه لن يسمح بأي عدوان.

    انظر أيضا:

    قطر تطلق "سلاحها الجديد" لمواجهة المقاطعة
    رسميا... تركيا ستنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر
    أمريكا تستعين بـ"المحايد" لوقف حرب اليمن وإنهاء "مقاطعة قطر"
    صفقة عسكرية جديدة بين قطر وتركيا
    معدات عسكرية تظهر للمرة الأولى داخل قطر (صورة)
    الكلمات الدلالية:
    تميم بن حمد آل ثاني, لبنان, الانتخابات اللبنانية, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في المهرجان الوطني للزي التقليدي في طرابلس، ليبيا 13 ماري/ آذار 2018
    نساء ليبيا يتألقن في طرابلس
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    الدول التي تملك أكبر احتياطي من الذهب والنقد الأجنبي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك