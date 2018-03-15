هيئة الإحصاء السعودية تؤهل نساء للعمل في برنامج التعداد السكاني 2020

أفاد المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تيسير المفرج، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من إعداد البرامج التدريبية للباحثات الإحصائيات الميدانيات، لإشراكهن في تنظيم التعداد السكاني للبلاد عام 2020، وكذلك المسوح الإحصائية التي تليه.

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القاهرة- سبوتنيك . وأشار المسؤول السعودي، حسب صحيفة "عكاظ"، إلى أن "الهيئة" تعاونت مع جمعية "اكتفاء" الخيرية النسائية بمحافظة جدة، للإشراف على تأهيل وتدريب الباحثات الإحصائيات، والمشاركة في المسوح المتعلقة بالأسرة في كل من، جدة والرياض والهفوف وجازان.

واعتبر المفرج أن "إتاحة الفرصة للمرأة السعودية في هذا المجال، ستسهم في تسهيل الحصول على البيانات من الأسر، وكذلك بفتح مجالات جديدة لعمل المرأة، ورفع نسبة مشاركتها في التنمية".

وإلى جانب فريق جمعية "اكتفاء"، شارك في هذه التجربة عدد من الجمعيات الأخرى، ومنها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض، وجمعية البر بالأحساء، وجمعية البر بجازان.

وتعد جمعية "اكتفاء"، واحدة من الجمعيات المتخصصة في مجال المسح الميداني وجمع وتوثيق المعلومات، وكانت قدمت للهيئة العامة للإحصاء دراسة مبنية على تجربتها السابقة في تنفيذ المسح الميداني، توضح مدى فعالية العنصر النسائي في هذا المجال.