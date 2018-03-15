بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية

وأجاب ولي العهد عن سؤال حول جوهر المنافسة بين إيران والسعودية، وما إذا كانت معركة من أجل الإسلام، قائلا إن "إيران ليست منافسا للمملكة العربية السعودية، فجيشها ليس من بين الجيوش الخمسة الأوائل في العالم الإسلامي، كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من نظيره الإيراني. إيران بعيدة عن أن تكون منافسا للسعودية".

وأعاد ولي العهد تأكيده وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي بـ"هتلر الجديد في الشرق الأوسط"، معللا ذلك بأنه "يريد التوسع، عبر إنشاء مشروع خاص به في الشرق الأوسط يشبه إلى حد كبير مشروع هتلر في ذلك الوقت".

وأضاف أن "العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث. لا أريد أن أرى نفس الأحداث تتكرر في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يتم بث المقابلة التلفزيونية يوم الأحد المقبل 18 مارس/آذار، أي قبل يومين من لقاء الزعيم السعودي الشاب بالرئيس دونالد ترامب المقرر 20 مارس. وهي أول مقابلة يجريها الأمير مع التلفزيون الأمريكي.