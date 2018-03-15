تجهيزات لعملية عسكرية كبرى...وتوجيه لـ"الحوثي" بمغادرة صنعاء فورا

قال مسؤول عسكري رفيع في مأرب شرق صنعاء، إن قوات الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، تستعد لعملية عسكرية كبرى في العاصمة اليمنية صنعاء.

© AP Photo/ Hani Mohammed حقيقة عقد مفاوضات سرية بين "أنصار الله" والسعودية

وأكد المصدر في تصريحات لموقع " 24 " الإماراتي، إن "عملية عسكرية كبرى يجري التحضير لها لاقتحام العاصمة اليمنية".

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن ضباط سابقين في "الحرس الجمهوري" قولهم إن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أمر محمد علي الحوثي الذي يرأس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" للجماعة، قبل نحو شهر بترك صنعاء، وتولي الحشد والتعبئة في محافظة الحديدة الساحلية، كما حمله المسؤولية للإشراف على تعبئة أنصار الجماعة في المحافظات المجاورة وهي إب وحجة والمحويت وريمة.

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وقال العسكريون: "الجماعة تسعى إلى حشد المزيد من المجندين بمعسكرات التدريب التي أقامتها في وسط المزارع في مناطق باجل والمنصورية وبيت الفقيه جنوب الحديدة وكذلك في المزارع الكثيفة في مديرية المراوعة الواقعة شمال المدينة، لكن تلك المساعي أخفقت في تحقيق هدفها حتى الآن"، على حد قولهم.

وبحسب الصحيفة، فإن "تحركات الحوثي في جبهة الساحل الغربي تشير إلى مخاوف متصاعدة لدى جماعته جراء الأنباء التي تصل إلى سماعها عن القوات الضخمة التي تستعد بقيادة طارق صالح لاقتحام الحديدة، والتوجه شرقا لتحرير إب من جهة الغرب بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه عليها قوات الشرعية من جهة الشرق، حيث مناطق محافظة الضالع".