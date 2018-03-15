تجهيزات لعملية عسكرية كبرى...وتوجيه لـ"الحوثي" بمغادرة صنعاء فورا

وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن ضباط سابقين في "الحرس الجمهوري" قولهم إن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أمر محمد علي الحوثي الذي يرأس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" للجماعة، قبل نحو شهر بترك صنعاء، وتولي الحشد والتعبئة في محافظة الحديدة الساحلية، كما حمله المسؤولية للإشراف على تعبئة أنصار الجماعة في المحافظات المجاورة وهي إب وحجة والمحويت وريمة.
وبحسب الصحيفة، فإن "تحركات الحوثي في جبهة الساحل الغربي تشير إلى مخاوف متصاعدة لدى جماعته جراء الأنباء التي تصل إلى سماعها عن القوات الضخمة التي تستعد بقيادة طارق صالح لاقتحام الحديدة، والتوجه شرقا لتحرير إب من جهة الغرب بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه عليها قوات الشرعية من جهة الشرق، حيث مناطق محافظة الضالع".
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