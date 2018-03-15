أوزبكستان: قطر مدعوة إلى المؤتمر الدولي حول أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الخميس، أن ممثلي وزارة الخارجية القطرية، ضمن المدعوين لحضور المؤتمر الدولي حول التسوية في أفغانستان، مشيرة إلى أنه بإمكان الدوحة لعب دور هام في تنظيم مفاوضات مع حركة "طالبان".

وصرح المكتب الصحفي للوزارة، لوكالة "سبوتنيك": "تم إرسال الدعوة أيضا إلى وزارة الخارجية القطرية، الدولة التي تعتبر مشاركا نشطا في الكثير من المبادرات حول القضية الأفغانية، بما في ذلك مجموعة الاتصال الدولية "عملية كابول" وغيرها ويمكنها لعب دور هام في تنظيم عملية السلام بمشاركة "طالبان".

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيميس ماتيس، أن حركة "طالبان" أعربت عن اهتمامها بالمفاوضات السلمية حول الوضع في أفغانستان

هذا وتم فتح مكتب حركة "طالبان" في الدوحة عام 2013 بدعم من سلطات الولايات المتحدة وأفغانستان وقطر، بهدف تكثيف عملية التفاوض والإسهام في تسوية الوضع في أفغانستان.

وأفادت الخارجية الأوزبكية، بدورها، بأنها لم تتلق أي طلب من "طالبان" للمشاركة في المؤتمر الدولي.

هذا ومن المقرر عقد مؤتمر دولي لتسوية الوضع في أفغانستان، يومي 26 و27 آذار/ مارس الجاري، في العاصمة الأوزبكية، طشقند.

ووفقاً لمعلومات الخارجية الأوزبكية، تمت دعوة إلى المؤتمر رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، الأمين العام للأمم المتحدة، وزير الخارجية الصيني والنائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي. وسيترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.