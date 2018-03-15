إحباط عملية استهداف منطقة جنوبي بغداد بصواريخ كاتيوشا

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن إحباط عملية لاستهداف منطقة الرستمية جنوبي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا.

© REUTERS/ Wissm Al- Okili الداخلية العراقية تعلن إحباط هجوم انتحاري شمالي بغداد

وقال مكتب المفتش العام في بيان إنه "تم إحباط عملية لاستهداف منطقة الرستمية بصواريخ كاتيوشا بعدما تمكنت مفرزة خاصة من مديرية تفتيش بغداد تابعة للمكتب من ضبط قاعدة صواريخ معدة للإطلاق في منطقة (الحواسم) في الرستمية جنوبي بغداد"، بحسب السومرية نيوز

وأضاف المكتب أن "عملية الضبط جاءت بناء على معلومات سرية خاصة بمكتب المفتش العام، وبناء على توجيهات ومتابعة خاصة من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى الذي وجه مديرية تفتيش بغداد ومكتب تفتيش السيطرات بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها، وحيث تم تشكيل لجنة بذلك".

وأوضحت، أنه تم "العثور على قاعدة صواريخ تحوي صاروخين نوع (كاتيوشا) 107 ملم مع حشواتها وجهاز تحكم عن بعد مسلكة ومعدة للإطلاق باتجاه منطقة الرستمية"، لافتا إلى أن "المفرزة نظمت محظر ضبط اصولي، واتصلت بخبراء المتفجرات الذين قاموا بمعالجة الموضوع وتفكيك الصواريخ، والاستيلاء عليها".

وكان قائد عمليات بغداد، جليل الربيعي، أعلن إحباط محاولة لاستهداف المواطنين بواسطة انتحاريين اثنين شمالي بغداد، اليوم الخميس. ونقل مركز الإعلام الأمني عن الربيعي قوله في بيان، إن "جهدا استخباريا مكن القوات الأمنية من قتل انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في منطقة الطارمية".