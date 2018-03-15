وفد برلماني روسي أوروبي مشترك يتوجه إلى سوريا في أبريل

أعلن عضو لجنة العلاقات الدولية في الدوما الروسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، أنطون ماروزوف، اليوم الخميس، أنه تم التخطيط لزيارة مشتركة لبرلمانيين روس وأوروبيين في نيسان/ أبريل-أيار/ مايو، إلى سوريا، والتي من المقرر أن يعقد خلالها اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد.

© Sputnik. Sergey Mamontov وفد برلماني روسي وأوروبي في سوريا يسعى للقاء الأسد

موسكو — سبوتنيك . وقال ماروزوف لوكالة "سبوتنيك": "ستكون هذه زيارة مشتركة بين البرلمانيين الروس والأوروبيين… هذه صيغة مفيدة إلى حد ما، لأننا نتواصل مع بعضنا البعض، ونتبادل الآراء ونتفاعل مع نظرائنا السوريين. هناك أيضًا برلمان، ونعقد اجتماعات مشتركة مع الرئيس الأسد."

هذا وأعلن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتين تشونغونغ، في 28 من الشهر الماضي، أن الاتحاد يخطط لإرسال وفد برلماني إلى سوريا قريباً، في حال سمح الوضع الأمني بذلك.

هذا ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي إحدى المنظمات البرلمانية الدولية الموثوقة والمؤثرة، ويعتبر البعد البرلماني غير الرسمي للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي يضم البرلمان 170 دولة و11 جمعية برلمانية كأعضاء منتسبين.

هذا وقام وفد برلماني روسي أوروبي، يوم 21 مارس/ آذار الماضي، بزيارة مدينة حلب وقاعدة حميميم السورية التي تتمركز فيها مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية المنتشرة في سوريا.