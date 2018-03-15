وفد برلماني روسي أوروبي مشترك يتوجه إلى سوريا في أبريل

أعلن عضو لجنة العلاقات الدولية في الدوما الروسي (البرلمان)، عن الحزب الليبرالي الديموقراطي، أنطون ماروزوف، اليوم الخميس، أنه تم التخطيط لزيارة مشتركة لبرلمانيين روس وأوروبيين في نيسان/أبريل-أيار/مايو، إلى سوريا، والتي من المقرر أن يعقد خلالها اجتماعًا مع الرئيس السوري بشار الأسد.