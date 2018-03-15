أكثر من 800 شخص يغادرون الغوطة الشرقية كل ساعة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن نحو 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني، مشيرا إلى أن حوالي 800 شخص يغادرون المنطقة كل ساعة.

ريف دمشق — سبوتنيك . وقال زولوتوخين، للصحفيين: "أكثر من خمسة آلاف شخص غادروا بلدات حمورية، وسقبا، وحزة حتى اللحظة عبر الممر الإنساني. وبحسب تقييمات مركز المصالحة، يغادر الغوطة الشرقية كل ساعة نحو 800 شخص".

هذا وبدأت الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، الساعة 9.00 بالتوقيت المحلي. هذا ويواصل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي.

وقال الناطق في وقت سابق من اليوم: "بما يتوافق مع الاتفاقات بمساعدة مركز المصالحة يجري إجلاء المدنيين من بلدات حمورية وسقبا وحزة عبر الممر الإنساني الذي فتح يوم 15 مارس. واليوم من منطقة حمورية تم إخراج أكثر من 4 آلاف شخص. إجلاء الناس مستمر، ومن المتوقع إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف إنسان مع نهاية اليوم".

وأضاف أن "السكان وصلهم 137 طنا من المواد الغذائية وطعام الأطفال والمواد الطبية والأدوية".

وكان فرع الصليب الأحمر الدولي في دمشق أعلن، اليوم الخميس، عن وصول القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى الممر الإنساني في مخيم الوافدين، متجهة نحو دوما في الغوطة الشرقية.

وقال موظف الصليب الأحمر لوكالة "سبوتنيك": "نحن في طريقنا إلى دوما… 25 شاحنة تحمل 5220 سلة غذائية ودقيق لـ26100 شخص".

وبدأت الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي. ويواصل مركز المصالحة الروسي المفاوضات مع زعماء التشكيلات المسلحة حول إخراج المدنيين، وأيضاً المسلحين مع عائلاتهم.