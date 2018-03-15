مسلحون يختطفون المدعي العام العسكري الليبي

اختطف المدعي العام العسكري الليبي، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، من قبل مجموعة من المسلحين.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori محاولة لاغتيال عبد الرحمن السويحلي في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن المدعي العام العسكري الليبي، لحكومة الوفاق الوطني مسعود أرحومة، قد تم اقتياده إلى مكان غير معلوم من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن نجل أرحومة قوله "مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والدي والسائق والحارس الشخصي قبل وصولهم إلى منزل العائلة عائدا من عمله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس".

وأضاف "سمعنا أصوات إطلاق رصاص وبعد أن خرجنا اكتشفنا أن مجموعة مسلحة في ثلاث سيارات قامت بخطف والدي على بعد 200 متر تقريبا من المنزل بمنطقة صلاح الدين أثناء عودته من العمل".