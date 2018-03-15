وكالة: قاضي فرنسي يصدر أمر اعتقال بحق بنت الملك سلمان

أصدر قاضي فرنسي، اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، أمر اعتقال بحق أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على التحقيقات، أن القاضي، أصدر مذكرة اعتقال بحق أخت ولي العهد السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان.

وأوضح المصدر لـ"رويترز" أنه لم يصدر القاضي الفرنسي أي سبب حتى الآن، عن سر إصدار مذكرة التوقيف بشأن أخت الأمير محمد بن سلمان.

كما قالت وكالة "فرنس برس" نقلا عن مصادر مقربة من التحقيقات أن مذكرة الاعتقال، جاءت بناء على تحقيقات تم فتحها في ديسمبر/ كانون الأول 2016، للاشتباه بأن الأميرة حصة، بنت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوعزت لحارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية قد نشرت تقريرا تشير فيه إلى أن التحقيقات ستتضمن إصدار مذكرة توقيف بشأن الأميرة حصة.

وأوضحت التحقيقات أن الضحية المزعومة، كان قد تم التعاقد معه لعمل إصلاحات في شقة الأميرة السعودية باهظة الثمن، التي تقع في شارع "فوش" غربي باريس، في سبتمبر/ أيلول 2016.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER أميرة سعودية تتحدث للمرة الأولى عن أزمة بلادها مع قطر

ولكن بعدما التقط صور للغرفة، التي كان من المقرر أن يقوم بأعمال الإصلاحات، تم توجيه اتهامات للضحية بالتقاط تلك الصور لبيعها إلى وسائل الإعلام.

وتزعم التحقيقات أن أخت ولي العهد السعودي، أمرت حارسها الشخصي، بضرب الضحية المزعومة بعد تلك الواقعة.

ويدعي صاحب الدعوى القضائية أنه تعرض للكم في الوجه، وتم تقييد يديه، ثم إجباره على تقبيل أقدام الأميرة، ثم تم إجباره على مغادرة الشقة بعد ساعات، حسب روايته في القضية، من دون أدواته، التي زعم أنها صودرت.

Ayak öptürüp, işçi dövdürten Hassa Bint Salman işte bu kadın. pic.twitter.com/R2mxHHyw0l — Uygur Kayahan (@Kayahanuygur) March 15, 2018

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ووجهت السلطات الفرنسية في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، اتهامات للحارس الشخصي، بالعنف المسلح والسرقة وإصدار تهديدات بالقتل واحتجاز شخص ضد إرادته.