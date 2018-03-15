خروج مشفى عفرين من الخدمة بعد قصف الطيران التركي وهروب كوادره

صرح مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" بخروج مشفى عفرين من الخدمة بعد قصف الطيران التركي له وهروب كوادره من المدينة.

© REUTERS/ COSTAS BALTAS أردوغان للبرلمان الأوروبي: لن نخرج من عفرين حتى تنتهي مهمتنا هناك

دمشق — سبوتنيك . قال الدكتور حسين نجار من مشفى مدينة نبل، الذي ينقل جرحى عفرين إليه إن "مشفى نبل استقبل اليوم تسعة جرحى بإصابات مختلفة نتيجة قصف الطيران التركي لعفرين".

وأضاف الدكتور نجار "طاقة المشفى لا تحتمل كل هذا العدد لاسيما أن معظم الحالات تحتاج إلى عناية مشددة وإقامة في المشفى".

إحدى المصابات قالت "أصبت نتيجة القصف التركي لمدينتي عفرين وأسعفت بالبداية إلى مشفى عفرين إلا أنه نتيجة عدم وجود كادر طبي تم نقلي إلى مشفى نبل".

الدكتور أحمد من كوادر مشفى نبل قال إن "الأكراد يمنعون أهالي عفرين من الخروج إلا المصابين منهم يخرجون عبر معبر الزيارة المنفذ الوحيد المتبقي لمدينة عفرين التي حاصرها الأترك".

وأضاف أن "الأهالي يحاولون الهرب من معبر الزيارة إلى نبل ونجح عدد جيد منهم في الوصول إلينا".