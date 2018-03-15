رئيس الخبراء الدوليين المعني باليمن: المهمة صعبة ونعمل لإيجاد حل لمطار صنعاء

وصف رئيس فريق الخبراء الدوليين المعني برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، كمال الجندوبي، مهمة الفريق بالصعبة و"أنه سيحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ 2015 حتى اليوم، وسيستمع إلى كل الآراء والشهادات حول ما تم من انتهاكات لحقوق للإنسان في اليمن".

صنعاء — سبوتنيك . وأكد الجندوبي، في مؤتمر صحافي خلال وصوله وأعضاء فريق الخبراء الدوليين إلى العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، قادماً من محافظة عدن جنوبي اليمن، "أن الفريق مستقل عن كل الأطراف حتى عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومسؤول عن التقرير الذي سيتم تقديمه في أيلول/ سبتمبر المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف أن "عمل الفريق سيستمر لشهور من أجل تقصي الحقائق ومشاهدتها عن كثب، لكي نكون منصفين ونحاول أن نعالج أهم القضايا والمشاكل المطروحة أمامنا والتي تؤثر على الوضع اليمني".

وعبر رئيس فريق الخبراء الدوليين عن أمله في "أن يساهم الفريق المكون من جميع المختصين في حلحلة الأزمة اليمنية في حال تم تسهيل عمله في جميع الأماكن المتعلقة بحقوق الإنسان"، لافتاً إلى "أن الفريق سيناقش موضوع مطار صنعاء الدولي والعمل على إيجاد حل له".