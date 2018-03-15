وكالة تنشر تفاصيل جديدة عن المحادثات السرية بين "أنصار الله" والسعودية

نشرت وكالة "رويترز" تقريرا تضمن تفاصيل جديدة عن المحادثات السرية بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن والسعودية لإنهاء الحرب الدائرة بينهما.

© AP Photo/ Hani Mohammed مفاوضات سرية بين السعودية و"أنصار الله" وتوجه الناطق باسم الجماعة إلى الرياض

وكان موقع "المشهد اليمني"، قد ذكر، نقلا عن مصادر مقربة من قيادات وصفها بـ "الرفيعة" في جماعة "أنصار الله" ، عن توجه الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام إلى العاصمة السعودية الرياض، من مكان وجوده في مسقط، للتفاوض بشكل مباشر مع السعودية التي تقود تحالفا ضدهم منذ ثلاثة أعوام"، مؤكدا أن هناك "توجه لدى مليشيات الحوثي لتقديم تنازلات للمملكة العربية السعودية مقابل إيقاف الضربات الجوية ضد الحوثيين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومصادر سياسية يمنية إن السعودية و"أنصار الله"، يعقدان "محادثات سرية" في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 3 سنوات والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال دبلوماسيان ومسؤولان يمنيان، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"رويترز" إن محمد عبد السلام، المتحدث باسم "الحوثيين" تواصل بشكل مباشر مع مسؤولين سعوديين في سلطنة عمان بشأن حل شامل للصراع.

وتابع دبلوماسي للوكالة: "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل".

لكن قالت الوكالة إنه لم يقدم أي أحد من المسؤولين السعوديين ولا من جماعة "أنصار الله" أي تعلقيقات رسمية على تلك المحادثات السرية.

وعادت الوكالة للنقل عن المصادر الدبلوماسية قولهم: "الاتفاق المأمول سيبدأ بهدنة لوقف القتال على جبهات المعارك في أنحاء البلاد، على أن يؤدي في نهاية المطاف لتوقيع اتفاق سلام يتناول المصالح السياسية للأطراف المتحاربة".

© AP Photo/ Hani Mohammed حقيقة عقد مفاوضات سرية بين "أنصار الله" والسعودية

وأردف الدبلوماسيان: "الحوار بين السعوديين والحوثيين يجري منذ قرابة شهرين، ويبدو أنه يهدف إلى صياغة إطار عمل، للتوصل إلى حل يتزامن مع وصول مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى اليمن هو الدبلوماسي البريطاني السابق مارتن جريفيث، الذي بدأت ولايته في المنصب يوم الأحد".

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح قدر التقدم، الذي تحقق في المحادثات، وكانت آخر جولة محادثات سلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة قد عقدت في الكويت في أغسطس/ آب 2016.

ولم تحقق تلك الجولة ولا جولتان سابقتان في سويسرا، أي نجاح كما عقدت دون تمثيل سعودي.

وقال مسؤولان في حكومة هادي اتصلت بهما "رويترز" أنهم ليسوا على علم بالحوار.