"أنصار الله": قصف صاروخي ومدفعي على مواقع سعودية وقنص جندي سعودي

صنعاء — سبوتنيك . قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "إن وحدة القنص التابعة لها قتلت مساء اليوم الخميس 15 مارس/ آذار، جندياً في الجيش السعودي في تبة الخزان بقرية قوى في جازان".

وأضافت "أن مسلحي الجماعة قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعاً عسكرياً سعودياً في مركز بوجان بجازان".

مشيرةً إلى "أن مدفعية أنصار الله استهدفت مواقع للجيش السعودي في قرية حامضة بجازان، كما شنت قصفاً على تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المسيال في قطاع عسير".

ويعاني اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عسكريا بدأ في 26 آذار/ مارس عام 2015، عمليات قتال برية وجوية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة "أنصار الله"، وذلك بالإضافة إلى انتشار الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" و"القاعدة" [المحظورين في روسيا] في البلاد.